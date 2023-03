Lieke Klaver bij FBK Games van start op ’oude liefde’

,,Heerlijk om een keertje dichtbij te racen en niet zo veel te hoeven reizen”, laat Klaver weten. ,,Vrienden en familie kunnen komen kijken en al mijn trainingsmaten doen mee, dat maakt het echt een feestje. Dat, samen met de Nederlandse atletiek die nu zo goed gaat, zal zorgen voor een enorm leuke sfeer in het stadion dat hopelijk uitverkocht gaat zijn.”

Ook meeting director Ellen van Langen is blij met de komst van Klaver naar Hengelo. ,,Na haar succes op de wereldkampioenschappen vorig jaar in Eugene op de 400 meter met een vierde plek en haar zilveren medaille van afgelopen weekend bij de EK indoor zal Lieke Klaver bij de FBK Games haar opwachting maken op de 200 meter. Een discipline waar ze ook haar sporen al in heeft verdiend en waarop ze één van Nederlands snelste vrouwen ooit is.”

Indrukwekkende progressie

De progressie die de 23-jarige Klaver het laatste jaar doormaakt is indrukwekkend. Zo liep ze zowel vorig jaar outdoor als deze winter indoor op de 400 meter bijna een seconde sneller dan het seizoen ervoor. Met een dik persoonlijk record in Eugene op de 400 meter outdoor in 50.18 en twee persoonlijk records indoor op zowel op de 200 (22.97) als de 400 meter (50.34) is Klaver bezig aan een fantastisch jaar. Haar persoonlijk record op de 200 meter in de buitenlucht is 22.66 en dateert alweer uit 2020. Gezien haar groeiende vorm ligt het in de lijn der verwachting dat ze die tijd in Hengelo zal verbreken.

Lieke Klaver na afloop van de finale 400 meter, op de derde dag van het EK atletiek indoor in Turkije. Ⓒ ANP/HH

Klaver denkt dat haar recente progressie komt door een betere voorbereiding. ,,Ik probeer efficiënter te lopen en let daarbij beter op mijn paslengte.” Klaver traint veelvuldig samen met Femke Bol op Papendal onder begeleiding van coaches Lauren Meuwly en Bram Peters. Beiden stuwen elkaar daarbij op naar supersnelle tijden die wereldwijd tot de verbeelding spreken. De FBK Games maakte vorige week al bekend dat Bol, die zich ’s zomers normaliter concentreert op de 400 meter horden, in Hengelo uit zal komen op de 400 meter vlak. De FBK Games is de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland en maakt deel uit van de World Athletics Continental Tour Gold, een wedstrijdcyclus van veertien wedstrijden.