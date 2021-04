Ook AC Milan trekt zich nu terug uit Super League

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur stapten er een dag eerder, onder grote druk van onder meer supporters, al uit. De drie clubs die nu nog over zijn, zijn FC Barcelona, Real Madrid en Juventus, al liet Juventus-voorzitter Andrea Agnelli al wel weten dat de Super League op deze manier niet door kan gaan.

„We accepteerden de uitnodiging om deel te nemen aan het Super League-project met de oprechte bedoeling om tot de best mogelijke Europese competitie te komen, voor voetbalfans over de hele wereld en in het beste belang van de club en onze eigen fans”, aldus Milan. „Verandering is niet altijd gemakkelijk, maar evolutie is noodzakelijk om vooruitgang te boeken. De structuren van het Europese voetbal zijn in de loop van de decennia geëvolueerd en veranderd. De stemmen en zorgen van fans over de hele wereld zijn echter duidelijk geuit over de Super League. AC Milan moet gevoelig zijn voor de stem van degenen die van deze prachtige sport houden.”

Logo Inter Ⓒ ANP/HH

Inter

Inter ziet het plan nu ook niet meer zitten maar de club is nog wel van mening dat er in de toekomst dingen moeten veranderen. „Het gevoel om met alle belanghebbenden de voetbalindustrie te verbeteren zal nooit veranderen”, staat in een verklaring. En ook: „De voetbalsport heeft er belang bij de competities voortdurend te verbeteren.”

Atlético

Atlético was Inter net een moment voor met het naar buiten brengen van het besluit om af te haken. „Atlético heeft afgelopen maandag de beslissing genomen om zich bij dit project aan te sluiten, rekening houdend met omstandigheden die vandaag niet meer bestaan”, stelt de Spaanse club. „De spelers en trainer zijn tevreden met de beslissing die we als club nu hebben genomen. Sportieve redenen en gronden staan altijd boven alle andere criteria.”

