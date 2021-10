Sport Kort: Djokovic en Medvedev bij Davis Cup Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Djokovic en Medvedev zijn erbij op eindtoernooi om Davis Cup

23.04 uur: Novak Djokovic (Servië) en Daniil Medvedev (Rusland) zijn als nummers 1 en 2 van de tenniswereld van de partij bij het eindtoernooi om de Davis Cup. Djokovic heeft Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere en Miomir Kecmanovic als ploeggenoten. Medvedev vormt een team met Andrei Rublev, Aslan Karatsev, Karen Chachanov en Jevgeni Donskoj. Servië speelt in groep F in Innsbruck tegen Duitsland en Oostenrijk, Rusland treedt in groep A in Madrid aan tegen titelhouder Spanje en Ecuador.

De Davis Cup Finals worden van 25 november tot en met 5 december afgewerkt. De achttien deelnemende teams zijn verdeeld over zes groepen. De poulewedstrijden worden in Madrid, Innsbruck en Turijn gespeeld. De zes groepswinnaars en de twee beste nummers 2 plaatsen zich voor de kwartfinales. De halve finales en de finale worden in Madrid gespeeld.

Olympisch kampioen Alexander Zverev doet weer niet mee. De Duitser ontbrak ook bij de laatste editie in 2019. Rafael Nadal zal evenmin in actie komen. De Spaanse topper beëindigde in augustus zijn seizoen wegens een voetblessure.

Skeletonster Bos tiende op olympische baan in Peking

21.50 uur: Kimberley Bos is tijdens olympische testwedstrijden op het Yanqing National Sliding Center op de tiende plaats geëindigd. De 28-jarige Edese kwam na twee manches op de nieuwe baan uit op een tijd van 2 minuten en 8 seconden. Daarmee was ze bijna 2 seconden langzamer dan de Duitse Tina Hermann. De viervoudig wereldkampioene zegevierde met een totaaltijd van 2.06,15.

Bos eindigde tijdens haar olympische debuut bij de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea als achtste. In de komende maanden moet ze zich gaan kwalificeren voor Peking 2022. „Ik hoop snel die twee top 8-noteringen te halen, maar alle wereldbekerwedstrijden zijn belangrijk. De ranglijst bepaalt ook de startpositie op de Spelen. En hoe vroeger je in de eerste run kan starten, hoe gunstiger dat is. Ik ga zeker niet achterover leunen als ik de kwalificatie op zak heb”, liet Bos onlangs weten.

Korfballers op EK met ruim verschil langs Engeland

20.45 uur: Nederland is de Europese titelstrijd begonnen met een ruime overwinning. In Antwerpen werd Engeland verslagen met 29-9. Mick Snel werd met zeven doelpunten topscorer van Oranje.

Nederland vervolgt het toernooi dinsdag met een duel met Portugal en woensdag wacht Hongarije. Vrijdag en zaterdag vinden de finaledagen plaats in de Lotto Arena. De nummers 1 en 2 uit de poule gaan naar de halve finale. Portugal versloeg in de eerste wedstrijd Hongarije met 19-13.

Barcelona en Boca Juniors gaan spelen om Maradona Cup

18.53 uur: Als eerbetoon aan de vorig jaar overleden Diego Maradona gaan Barcelona en Boca Juniors spelen om de zogenoemde Maradona Cup. De Spaanse club van trainer Ronald Koeman liet weten dat het duel half december plaatsvindt in Riyad, Saudi-Arabië.

De Argentijnse vedette kwam voor beide clubs in actie. In 1986 leidde hij zijn land naar de wereldtitel. Hij maakte ook onder meer furore bij het Italiaanse Napoli, waarmee hij landskampioen werd. Maradona wordt beschouwd als een van de beste voetballers ooit.

Serie A: vier coaches geschorst na rode kaart wegens protesteren

17.58 uur: Tijdens het midweekse programma in de Italiaanse competitie (Serie A) zullen vier trainers bij hun ploeg ontbreken. Het gaat om José Mourinho (AS Roma), Simone Inzaghi (Internazionale), Gian Piero Gasperini (Atalanta) en Luciano Spalletti (Napoli). Deze vier coaches kregen in het afgelopen weekeinde de rode kaart wegens protesteren tegen de arbitrage.

Mourinho, Inzaghi en Gasperini werden tijdens het duel van hun club weggestuurd. Spalletti kreeg rood na afloop van de 0-0 bij AS Roma. Hij zou onder meer op sarcastische wijze hebben geapplaudisseerd voor de scheidsrechter. Spalletti verklaarde later dat hij uit waardering had geklapt voor de arbiter, maar de tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond wees die uitleg af.

Parsons heeft drie opties voor vervanging Miedema in Minsk

16.46 uur: Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters heeft naar eigen zeggen drie opties om Vivianne Miedema te vervangen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. De spits van Arsenal, met 85 doelpunten de topscorer aller tijden in de nationale ploeg, krijgt een korte vakantie en is daarom niet meegereisd naar Minsk. Parsons schuift mogelijk Daniëlle van de Donk of Jill Roord door naar de punt van de aanval, maar volgens de Engelsman is het ook een optie om reserve Joëlle Smits een kans te geven.

„Afgelopen week tegen Cyprus stond Jill voorin naast ’Viev’ en zij pakte haar kans”, zei Parsons. Roord maakte een hattrick in de met 8-0 gewonnen uitwedstrijd in Larnaca. „Eerder tegen IJsland stond Daniëlle heel dicht bij Miedema. Joëlle kwam erin tegen Cyprus en scoorde gelijk. Op de training van zondag was ze nog beter, met links en rechts schoot ze alles erin. Joëlle is een jonge speelster, het is heel mooi om haar ontwikkeling te zien. We hebben dus drie opties om Miedema te vervangen.”

De voetbalsters beleefden een stroeve start onder Parsons met een gelijkspel tegen Tsjechië (1-1), maar na overwinningen op IJsland (0-2) en Cyprus (0-8) gaan de ’Leeuwinnen’ in hun kwalificatiepoule voor het WK 2023 aan kop. „Je weet vooraf al dat je zo’n wedstrijd tegen Cyprus gaat winnen, de vraag is alleen met hoeveel”, zegt middenveldster Sherida Spitse. „Je kan alleen van jezelf verliezen, niet van Cyprus. Een Nations League zoals bij de mannen, waarin de sterkere landen tegen elkaar spelen en de iets mindere landen tegen elkaar, dat is misschien ook wel een goede optie voor het vrouwenvoetbal. Dan krijg je geen uitslagen van 10-0 meer. Maar dat is niet aan ons.”

Parsons praat in een door de FIFA opgezette adviesgroep, die onder leiding staat van Jill Ellis, wel mee over de toekomst van het vrouwenvoetbal. „Voor zowel Cyprus als voor ons is het niet goed om zulke wedstrijden te spelen”, zegt de Engelse bondscoach van Oranje. „Maar vergeet niet dat Nederland voorheen ook in zo’n situatie zat. Het gaat om kansen krijgen en die kansen pakken. Zambia verloor op de Spelen met 10-3 van Oranje, maar hun spits Banda scoorde wel in totaal zes keer in Japan en bewees zo haar kwaliteiten op het wereldpodium. Het vrouwenvoetbal groeit doordat zulke speelsters kansen krijgen om zich te laten zien. En daar draait het om.”

Swiatek en Badosa voor het eerst naar WTA Finals

16.45 uur: Iga Swiatek en Paula Badosa doen volgende maand voor het eerst mee aan de WTA Finals. De 20-jarige Poolse en de 23-jarige Spaanse zijn zeker van deelname aan het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissters van het seizoen. De Spaanse Garbiñe Muguruza kwalificeerde zich voor de vierde keer voor de WTA Finals.

Zeven van de acht plekken op het slottoernooi in de Mexicaanse stad Guadalajara zijn nu ingevuld. Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld die zich ook had geplaatst, meldde zich afgelopen week af. Barty besloot haar seizoen al te beëindigen.

Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova en Maria Sakkari verzekerden zich eerder al van deelname. De strijd om het laatste ticket gaat tussen de Tunesische Ons Jabeur en Anett Kontaveit uit Estland.

Swiatek, de nummer 11 van de wereld, won dit jaar de toernooien van Adelaide en Rome. Vorig jaar pakte ze op Roland Garros haar eerste grandslamtitel. Badosa, dertiende op de mondiale ranking, won dit seizoen in Indian Wells en Belgrado. Voormalig nummer 1 van wereld Muguruza pakte de titels in Dubai en Chicago.

De Nederlandse dubbelspecialiste Demi Schuurs heeft zich met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar-Martinez geplaatst voor de WTA Finals.

Malen twijfelgeval voor bekerduel van Dortmund

16.28 uur: Het is twijfelachtig of Donyell Malen dinsdag met Borussia Dortmund in de Duitse beker tegen FC Ingolstadt kan spelen. De oud-PSV’er, international van Nederland, heeft last van een darminfectie. Malen speelde het afgelopen weekeinde in de competitie nog wel mee tegen Bielefeld. Hij werd na ruim een uur gewisseld.

„Het goede nieuws is dat er tegen Bielefeld verder niemand geblesseerd is geraakt”, zei trainer Marco Rose in aanloop naar het bekerduel met de club uit de tweede Bundesliga. „We hadden gehoopt dat enkele spelers die al een tijdje niet fit zijn nu terug konden keren. Helaas is dat niet het geval. De personele problemen blijven daarom groot voor ons.”

Dortmund, in de Bundesliga tweede achter Bayern München, verloor vorige week met ruime cijfers in de Champions League van Ajax. Onder meer de Noorse spits Erling Haaland ontbreekt voorlopig nog bij Dortmund.

Van de Zandschulp naar hoofdtoernooi in Sint-Petersburg

14.45 uur: Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. De 26-jarige Wageninger, als eerste geplaatst in de voorronden, was in de tweede en laatste kwalificatieronde met 5-7 6-3 6-2 te sterk voor de Rus Jevgeni Donskoj.

De beste Nederlander van dit moment bezet op de maandag gepubliceerde wereldranglijst de 69e plek. Hij zakte zeven plekken ten opzichte van vorige week. Donskoj staat ruim honderd plaatsen lager: 171e.

De tegenstander van Van de Zandschulp in het hoofdtoernooi is nog niet bekend. Vorige week verloor hij in Antwerpen in de tweede ronde.

Pattinama-Kerkhove kansloos in Roemenië

14.02 uur: Lesley Pattinama-Kerkhove heeft een kansloze nederlaag geleden in de openingsronde van het WTA-toernooi van Cluj-Napoca in Roemenië. De nummer 152 van de wereld pakte slechts twee games tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina. Het werd 6-1 6-1 voor de mondiale nummer 59. Het duel duurde slechts 62 minuten.

Pattinama-Kerkhove had zich via de kwalificaties verzekerd van deelname aan het Transylvania Open. Het toernooi maakte afgelopen weekend bekend dat er geen toeschouwers welkom zijn in verband met de aangescherpte coronaregels.

Simona Halep is in eigen land als eerste geplaatst en ook US Open-kampioene Emma Raducanu doet mee in Cluj-Napoca.

Voetbalsters groepshoofd bij loting voor EK 2022 in Engeland

13.24 uur: De Nederlandse voetbalsters zitten donderdag bij de loting voor het EK van volgend jaar in Engeland in pot 1. Dat betekent dat Oranje als titelverdediger tot de vier groepshoofden behoort, samen met het gastland, Duitsland en Frankrijk. Aan het EK doen zestien landen mee.

Bij de loting, die donderdag in Manchester om 18.00 uur begint, worden de deelnemers over vier groepen verdeeld. De Engelse ploeg, die onder leiding staat van bondscoach Sarina Wiegman, gaat poule A aanvoeren.

Wiegman veroverde vier jaar geleden met de ’Leeuwinnen’ de Europese titel op het EK in eigen land. De Nederlandse voetbalsters bereikten in 2019 ook de finale van het WK, waarin de Verenigde Staten te sterk bleken.

Oranje kan in de groepsfase van het EK worden gekoppeld aan Zweden, dat zilver pakte op de Olympische Spelen in Japan en achter Team USA tweede staat op de wereldranglijst. Nederland is de nummer 4 van de wereld. Zweden zit in pot 2, samen met Spanje, Noorwegen en Italië. Pot 3 bestaat uit Denemarken, België, Zwitserland en Oostenrijk, in pot 4 zitten IJsland, Rusland, Finland en Noord-Ierland.

Het EK voor vrouwen zou eigenlijk dit jaar al worden gehouden, maar werd uitgesteld naar 2022 omdat afgelopen zomer het vanwege de coronapandemie verschoven EK voor mannen werd gespeeld. De wedstrijden zijn in Brighton, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Wigan en Londen. Stadion Old Trafford in Manchester huisvest op woensdag 6 juli de openingswedstrijd, de finale is op zondag 31 juli op Wembley in Londen.

Titelhouder Spanje met 18-jarige Alcaraz in Daviscup Finals

12.39 uur: Titelhouder Spanje treedt in november met de 18-jarige tennisser Carlos Alcaraz aan in de Daviscup Finals. De tiener, een van de revelaties van dit seizoen, moet vermoedelijk met Pablo Carreño Busta en Roberto Bautista Agut gaan uitmaken wie de enkelspelen voor hun rekening nemen.

Het Spaanse team wordt compleet gemaakt door Feliciano López en Marcel Granollers. Rafael Nadal is er niet bij wegens een voetblessure. De 20-voudig grandslamkampioen beëindigde zijn seizoen al in augustus.

Spanje, dat het dit jaar in de groepsfase opneemt tegen Rusland en Ecuador, was twee jaar geleden in de finale met 2-0 te sterk voor Canada. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De eindstrijd van het landentoernooi wordt dit jaar gespeeld in Madrid, Innsbruck en Turijn. Het toernooi begint op 25 november en duurt tot en met 5 december. Nederland wist zich niet te plaatsen voor de finale.

Ook Van Bommels assistent Hofland weg bij Wolfsburg

11.13 uur: Een dag na het ontslag van hoofdtrainer Mark Bommel is ook zijn assistent Kevin Hofland vertrokken bij VfL Wolfsburg. Dat maakte de club, de nummer 9 van de Bundesliga, bekend.

De 42-jarige Hofland werd bijna een jaar geleden ontslagen bij Fortuna Sittard, waar hij bezig was aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Een andere assistent, Vincent Heilmann, blijft wel deel uitmaken van de technische staf. Videoanalist Alex Abresch vertrekt net als Hofland, die in het verleden ploeggenoot was van Van Bommel en een goede band met hem heeft.

Wolfsburg besloot afgelopen weekend afscheid te nemen Van Bommel. De club begon goed aan het seizoen, maar wist de laatste acht wedstrijden niet te winnen. Zaterdag was Freiburg in Wolfsburg met 2-0 te sterk.

Michael Frontzeck heeft voorlopig als interim-trainer de leiding. Hij leidde maandag de eerste training na het ontslag van de Limburger.

Marathon Beijing gaat komend weekend niet door

10.31 uur: De marathon van Beijing gaat komend weekend niet door. De hardloopwedstrijd in de Chinese hoofdstad wordt afgelast „om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.” De mededeling komt ruim drie maanden voor de Winterspelen, die over 102 dagen van start gaan in Beijing. De Spelen beginnen op 4 februari.

Er zouden op zondag 31 oktober ongeveer 30.000 lopers meedoen in Beijing. Afgelopen weekend ging de marathon van Wuhan ook al niet door.

De Chinese regering volgt een ’zero-covidstrategie’. Met avondklokken, omvangrijke testprogramma’s, contactonderzoeken, strenge quarantaineregels en strikte inreisbeperkingen heeft het land het coronavirus grotendeels onder controle. De laatste tijd was er echter, ondanks de strenge maatregelen, sprake van een reeks lokale uitbraken van de Delta-variant.

In navolging van de Zomerspelen eerder dit jaar in Tokio zijn ook bij de Winterspelen volgend jaar geen buitenlandse toeschouwers welkom. Fans van het Chinese vasteland mogen volgens het International Olympisch Comité de wedstrijden wel bezoeken, maar dienen daarbij aan nog nader te bepalen voorwaarden te voldoen.

Ongevaccineerde tennissers mogelijk toch welkom in Australië

07.53 uur: Tennissers die geen coronavaccin hebben gehad, mogen mogelijk toch deelnemen aan de Australian Open. Dat blijkt uit een uitgelekte e-mail van Tennis Australia aan de speelsters op de WTA Tour. In de e-mail staat dat ongevaccineerde spelers bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine moeten. Volgens een overheidsofficial is de maatregel nog niet definitief.

„We voelen de behoefte om misleidende informatie tegen te spreken die onlangs door andere partijen is verspreid over de maatregelen waaraan speelsters zich moeten houden tijdens de Australian Open van volgend jaar. Omdat Victoria’s vaccinatiegraad aan het einde van de week 80 procent zal zijn en volgende maand 90 procent, is bevestigd dat de omstandigheden voor spelers op de Australian Open aanzienlijk zullen verbeteren”, staat in de e-mail.

De maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk ook van toepassing zijn voor de mannelijke tennissers. Dat zou goed nieuws betekenen voor negenvoudig kampioen Novak Djokovic, die vermoedelijk niet gevaccineerd is. De nummer 1 van de wereld zei te twijfelen of hij begin volgend jaar van de partij is in Melbourne.

Vorige week had het er nog alle schijn van dat er een vaccinatieplicht zou gelden voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. „Wanneer de grenzen openen, zal iedereen die Australië binnen wil komen dubbel gevaccineerd moeten zijn”, liet Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie, op ABC Radio weten.

De Australian Open begint op maandag 17 januari.

Basketballers LA Lakers boeken eerste zege van NBA-seizoen

07.38 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben de eerste overwinning van het NBA-seizoen geboekt. In het eigen Staples Center werd Memphis Grizzlies met 121-118 verslagen.

Door de zege voorkwamen de Lakers dat voor de tweede keer in vier jaar tijd de eerste drie duels verloren zouden gaan. Er werd vroeg in het seizoen al verloren van Golden State Warriors en Phoenix Suns. Daar gingen zes opeenvolgende nederlagen in de voorbereiding aan vooraf.

Carmelo Anthony nam 28 punten voor zijn rekening bij de Lakers, Anthony Davis en LeBron James kwamen tot respectievelijk 22 en 19 punten. Aan de zijde van de Grizzlies was Ja Morant goed voor liefst 40 punten.

Morant had met nog minder dan 2 seconden te spelen de kans om gelijk te maken, maar hij miste een vrije worp. Anthony pakte de rebound en nadat er een overtreding op hem was gemaakt, benutte hij beide vrije worpen.

De 37-jarige Anthony steeg een plek in de lijst van topschutters aller tijden van de NBA. Hij tilde zijn puntentotaal naar 27.423 en klom naar de negende plek. Hij passeerde Moses Malone.