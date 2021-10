Sport Kort: ongevaccineerde tennissers mogelijk toch welkom in Australië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ongevaccineerde tennissers mogelijk toch welkom in Australië

07.53 uur: Tennissers die geen coronavaccin hebben gehad, mogen mogelijk toch deelnemen aan de Australian Open. Dat blijkt uit een uitgelekte e-mail van Tennis Australia aan de speelsters op de WTA Tour. In de e-mail staat dat ongevaccineerde spelers bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine moeten. Volgens een overheidsofficial is de maatregel nog niet definitief.

„We voelen de behoefte om misleidende informatie tegen te spreken die onlangs door andere partijen is verspreid over de maatregelen waaraan speelsters zich moeten houden tijdens de Australian Open van volgend jaar. Omdat Victoria’s vaccinatiegraad aan het einde van de week 80 procent zal zijn en volgende maand 90 procent, is bevestigd dat de omstandigheden voor spelers op de Australian Open aanzienlijk zullen verbeteren”, staat in de e-mail.

De maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk ook van toepassing zijn voor de mannelijke tennissers. Dat zou goed nieuws betekenen voor negenvoudig kampioen Novak Djokovic, die vermoedelijk niet gevaccineerd is. De nummer 1 van de wereld zei te twijfelen of hij begin volgend jaar van de partij is in Melbourne.

Vorige week had het er nog alle schijn van dat er een vaccinatieplicht zou gelden voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. „Wanneer de grenzen openen, zal iedereen die Australië binnen wil komen dubbel gevaccineerd moeten zijn”, liet Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie, op ABC Radio weten.

De Australian Open begint op maandag 17 januari.

Basketballers LA Lakers boeken eerste zege van NBA-seizoen

07.38 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben de eerste overwinning van het NBA-seizoen geboekt. In het eigen Staples Center werd Memphis Grizzlies met 121-118 verslagen.

Door de zege voorkwamen de Lakers dat voor de tweede keer in vier jaar tijd de eerste drie duels verloren zouden gaan. Er werd vroeg in het seizoen al verloren van Golden State Warriors en Phoenix Suns. Daar gingen zes opeenvolgende nederlagen in de voorbereiding aan vooraf.

Carmelo Anthony nam 28 punten voor zijn rekening bij de Lakers, Anthony Davis en LeBron James kwamen tot respectievelijk 22 en 19 punten. Aan de zijde van de Grizzlies was Ja Morant goed voor liefst 40 punten.

Morant had met nog minder dan 2 seconden te spelen de kans om gelijk te maken, maar hij miste een vrije worp. Anthony pakte de rebound en nadat er een overtreding op hem was gemaakt, benutte hij beide vrije worpen.

De 37-jarige Anthony steeg een plek in de lijst van topschutters aller tijden van de NBA. Hij tilde zijn puntentotaal naar 27.423 en klom naar de negende plek. Hij passeerde Moses Malone.