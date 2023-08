Sam Welsford klopt Olav Kooij en schenkt DSM zege in Renewi Tour

Een kopgroep met vier Belgen kleurde een groot deel van de etappe, maar de massasprint in deze biljartvlakke rit was onafwendbaar. Al werd het geen sprint met een volledig peloton, want op acht kilometer van de streep was er een grote valpartij, waardoor het peloton in stukken werd geslagen.

De belangrijkste sprinters zaten op dat moment al goed van voren en konden zich richten op de ontknoping. Het was een spannende sprint, waarbij Arnaud De Lie aan kop ging, maar uiteindelijk kwam er nog enkele coureurs voorbij, waaronder dus de rappe Welsford. Het was zijn vierde overwinning van het seizoen en zijn eerste ooit in de WorldTour.

Van Vleuten grijpt leiding in Ronde van Scandinavië

Annemiek van Vleuten heeft in de vierde etappe van de Ronde van Scandinavië de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Cecilie Uttrup Ludwig. De 40-jarige Nederlandse renster van Movistar eindigde als derde in een individuele tijdrit over 16,5 kilometer met start en finish in het Deense Herning. Landgenote Amber Kraak werd tweede en schoof op naar de derde plaats in het klassement.

De tijdrit werd gewonnen door de Australische Grace Brown. De renster van FDJ-Suez zette een tijd van 20.36 op de klok. Kraak (Jumbo-Visma) volgde op 19 seconden, Van Vleuten kwam 4 seconden later over de streep. De Deense Ludwig klokte de zeventiende tijd en staat nu tweede op 17 seconden van Van Vleuten.

Van Vleuten, voormalig olympisch en wereldkampioene tijdrijden, is bezig aan haar laatste jaar als wielrenster. Ze won de voorloper van de Ronde van Scandinavië - de Ronde van Noorwegen - in 2021. Ludwig schreef de rittenkoers in 2022 op haar naam. De laatste etappe op zondag is een relatief vlakke rit van Middelfart naar Haderslev.

Van Poppel sprint naar tweede plaats in Ronde van Duitsland

Danny van Poppel heeft naast de zege in de derde etappe van de Ronde van Duitsland gegrepen. Hij moest in de massasprint van de rit over 173 kilometer van Arensberg naar Essen alleen Madis Mihkels uit Estland voor zich dulden.

Van Poppel kwam een paar centimeter tekort voor de ritzege. De sprinter van Bora-hansgrohe staat op de vierde plaats van het algemeen klassement, met een achterstand van 16 seconden op de Belgische leider Ilan Van Wilder.

De Ronde van Duitsland eindigt zondag met een etappe over 180 kilometer van Hannover naar Bremen.