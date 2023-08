Sam Welsford klopt Olav Kooij en schenkt DSM zege in Renewi Tour

Een kopgroep met vier Belgen kleurde een groot deel van de etappe, maar de massasprint in deze biljartvlakke rit was onafwendbaar. Al werd het geen sprint met een volledig peloton, want op acht kilometer van de streep was er een grote valpartij, waardoor het peloton in stukken werd geslagen.

De belangrijkste sprinters zaten op dat moment al goed van voren en konden zich richten op de ontknoping. Het was een spannende sprint, waarbij Arnaud De Lie aan kop ging, maar uiteindelijk kwam er nog enkele coureurs voorbij, waaronder dus de rappe Welsford. Het was zijn vierde overwinning van het seizoen en zijn eerste ooit in de WorldTour.