EK-droom Jong Oranje aan diggelen

Jong Oranje-keeper Justin Bijlow, Sven Botman en Perr Schuurs balen als een stekker van de dramatische openingsfase tegen Jong Duitsland. Ⓒ Foto’s ANP/HH

AMSTERDAM - De droom van een Europese titel was tegen de leeftijdgenoten van Duitsland al binnen acht minuten aan diggelen geschoten. Florian Wirtz (18), de nieuwe rijzende ster van de oosterburen, prikte er in dat tijdsbestek twee in. Perr Schuurs bracht halverwege de tweede helft de spanning nog wel terug, tot een afgekeurde goal van Myron Boadu aan toe, maar de Oranje-talenten kwamen uiteindelijk tekort: 1-2.