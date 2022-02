Al 200 coronabesmettingen bij betrokkenen Winterspelen

Bij zes personen die zich al in de zogenoemde olympische bubbel bevinden, werd ook een besmetting geconstateerd. In totaal staat het aantal aan de Spelen gerelateerde coronagevallen sinds 23 januari nu op 200.

Voor de Winterspelen gelden strenge voorzorgsmaatregelen vanwege corona. Alle betrokkenen - van atleten tot journalisten - zijn volledig afgescheiden van de Chinese bevolking. Om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden, wordt er dagelijks getest. Wie daarbij positief is, moet naar een quarantainehotel dat pas na twee negatieve tests - tenminste 24 uur uit elkaar - mag worden verlaten. Na tien dagen is één negatieve test voldoende om een einde te maken aan de gedwongen isolatie.

Bij de Nederlandse delegatie zijn nog geen coronagevallen gemeld. De meeste atleten zijn sinds donderdag in China. De laatste groep vertrekt woensdag. Vrijdag is de opening van de Spelen.

Amerikaanse bobsleepilote Meyers test positief op corona

De Amerikaanse bobsleepilote Elana Meyers is kort voor het begin van de Winterspelen positief getest op corona. Meyers maakte dat zelf via social media bekend. Ze was dit seizoen de winnares van de wereldbeker in de tweemansbob en de monobob, het onderdeel waarop ook de Nederlandse Karlien Sleper uitkomt.

Meyers (37) won eerder al drie olympische medailles in de tweemansbob: in Vancouver 2010 brons, in Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018 zilver. Ze testte op 29 januari positief, twee dagen nadat ze in China was gearriveerd. Meyers heeft geen symptomen en bevindt zich in een quarantainehotel. „Naar de Spelen komen is al moeilijk en dit jaar, als jonge moeder, was het meer dan ooit een uitdaging”, schreef ze. Meyers beviel in 2020 van een zoon, Nico.