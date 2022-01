PSV-spits Eran Zahavi zegt ’nee’ tegen Olympiakos

Zahavi gaf zelf nogmaals te kennen het seizoen bij PSV af te maken. Dat besluit nam hij twee weken geleden toen er sprake van was dat zijn familie Nederland de rug toe zou keren. Na bemiddeling van trainer Roger Schmidt besloot hij zijn contract bij PSV uit te dienen.

Zahavi is net terug van een knieblessure. In de topper tegen Ajax deed hij een handvol minuten mee. PSV zit niet dik in de spitsen. Carlos Vinicius is weer terug bij de selectie na fysieke tegenslag en kan tegen AZ meedoen. Maxi Romero raakte de laatste training voor de topper geblesseerd en is weken uitgeschakeld. De jonge Fodé Fofana toonde in het bekerduel met Telstar aan dat hij nog flink wat stappen moet maken. Bij een eventueel vertrek van Zahavi zou PSV de markt op moeten om nog een spits aan te trekken.