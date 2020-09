’Braithwaite vraagt om rugnummer Lionel Messi’

Dat melden Spaanse media, waaronder 20 minutos. Volgens het medium zou Braithwatie, die dit jaar naar Camp Nou werd gehaald om de toenmalig geblesseerde Luis Suárez te vervangen, gevraagd hebben om het rugnummer van Messi (nummer 10).

De Deen kwam over van Leganes en draagt momenteel nummer 19. Of het iconische shirt van Messi ook daadwerkelijk voor het grijpen ligt is nog altijd onzeker. De Argentijnse superster heeft weliswaar een vertrekwens uitgesproken, maar van een transfer is tot zover nog geen sprake. De grootste kaper op de kust lijkt Manchester City te zijn, waar Messi herenigd kan worden met manager Pep Guardiola.

De Catalaanse topclub staat volledig in brand nadat Messi het nieuws bekendmaakte te willen vertrekken bij de club waar hij opgroeide. Ook voor kersverse Barcelona-trainer Ronald Koeman is het slecht nieuws. Of Messi zijn carrière voortzet in Barcelona blijft de grote vraag.