Sjinkie Knegt krijgt officiële waarschuwing van KNSB na stevige kritiek op bondscoach

„Sjinkie realiseert zich dat hij zijn kritiek op een andere wijze had moeten uiten. Hij heeft zijn excuses aangeboden, waarop besloten is dat hij mag meedoen aan de wedstrijden in Dordrecht. Na de World Cup Finale zullen Remy de Wit en disicplinemanager Wilf O’Reilly een gesprek met Sjinkie voeren over diens toekomst binnen de ploeg.”

Knegt haalde deze week in niet mis te verstane woorden uit. ,,Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn. Ik doe nu gewoon mijn eigen ding buiten het schema om. Op technisch vlak heb ik hen niet nodig. Als het zo doorgaat, ligt heel het Nederlandse shorttrack volgend jaar op zijn gat.’’

Ook Suzanne Schulting is al langere tijd niet te spreken over de trainers, maar sprak zich deze week genuanceerder uit. „Je wilt blind kunnen varen op het schema van de coach en als sporter alleen bezig zijn met eten, trainen en slapen”, zei Schulting in hotel ARA in Zwijndrecht. „Als ik volgende maand net zo in vorm ben als vorige maand op de EK, word ik geen wereldkampioen. Het voelde toen niet zoals het normaal was. Ik probeer nu ook met Niels ervoor te zorgen dat hij me zo goed mogelijk prepareert voor de WK. Ik zeg ook tegen hem: ga met Jeroen Otter (haar oude coach, red.) praten, bel met Jeroen.”