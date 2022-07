’Eerste trainingskamp Ten Hag bij United zonder Ronaldo’

De 37-jarige sterspeler ontbrak deze week ook op de training in Manchester, volgens de club vanwege familiezaken. Britse media melden echter dat Ronaldo ook in verband wordt gebracht met een vertrek bij United.

Manchester United speelt op 12 juli in Bangkok tegen Liverpool. Daarna volgen wedstrijden tegen Melbourne Victory en Crystal Palace. De club speelt ook nog tegen Aston Villa in Perth. United begint het nieuwe seizoen in de Premier League op 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.