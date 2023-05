Lionel Messi hervat na omstreden trip training bij PSG

Zonder de 35-jarige Argentijn won PSG zondag in de Franse competitie met 3-1 bij Troyes. Mogelijk mag hij zaterdag tegen Ajaccio al weer meedoen.

Messi ontbrak vorige week maandag op de training in Parijs. De spelers van PSG zouden eigenlijk een vrije dag hebben, maar na de nederlaag tegen Lorient (1-3) moesten ze zich toch melden van trainer Christophe Galtier. Messi had echter al een reis naar Saudi-Arabië op zijn programma staan. Als toeristisch ambassadeur van dat land zou hij contractueel niet onder dit bezoek uit hebben gekund.

Volgens Franse media besloot de clubleiding van PSG om Messi voor twee weken te schorsen. Maandag verscheen de Argentijn echter al weer op het trainingsveld.

Excuses

Messi bood vrijdag in een videoboodschap publiekelijk zijn excuses aan. „Ik dacht echt dat we vrij hadden gekregen van de trainer, maar dat bleek niet zo te zijn. Toen ik dat in de gaten kreeg, kon ik de reis niet meer afzeggen omdat ik dat al eerder had gedaan. Ik bied daarvoor mijn verontschuldigingen aan bij de club en de spelers.”