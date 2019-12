Ontsnapte ’spookspeler’ verraadt zichzelf op Instagram

Verhagen werd eind november door de Deense politie opgepakt omdat hij zich zou hebben voorgedaan als profvoetballer, maar dat in werkelijkheid helemaal niet was. Tijdens een transport naar Holstbero is de ’spookspeler’ volgens Deense politie ontsnapt.

Enkele uren later plaatste Verhagen een bericht op zijn Instagram (stories) waar hij dieper inging op een incident met zijn vriendin en daarbij verraadde hij ook - al dan niet - per ongeluk zijn locatie. „Vandaag heb ik de gevangenis verlaten en op dit moment ben ik onderweg naar een vriend in Zweden. Ik zal mij op de achtergrond houden, totdat mijn zaak voorkomt op 10 januari.”

Daarna plaatste Verhagen ook nog een foto van hem en zijn vriendin in een restaurant, met de tekst: „Ik hou van je. Alles komt goed liefste, dat beloof ik je!”