Spektakel in Spanje: Alavés promoveert dankzij strafschop in extra tijd verlenging

Aanvaller Asier Villalibre benutte diep in blessuretijd van de tweede helft van de verlenging een strafschop. De scheidsrechter gaf die penalty nadat hij door de videoscheidsrechter naar de kant was geroepen om te kijken of er sprake was van hands.

Kampioen Granada en Las Palmas waren al zeker van promotie naar La Liga.