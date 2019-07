Buitenlandse media zwaaien Verstappen lof toe

’Minste fouten’

Het Duitse medium Bild richtte zijn eerste aandacht uiteraard op Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur snelde van de laatste stek naar de tweede positie, achter Verstappen.

Bekijk ook: Verstappen wint chaotische GP van Duitsland

De ’onmogelijke inhaaljacht’ van Vettel viel goed in de smaak bij het Duitse kamp, maar er ging ook veel aandacht uit naar de 21-jarige Nederlander. „Verstappen hield zijn auto onder erbarmelijke omstandigheden op de baan en hij maakte van iedereen de minste fouten. Alle Formule 1-wetten werden overboord gegooid.”

’Magic Max’

De Britten zagen hun landgenoot Lewis Hamilton op dramatische wijze wegglijden uit de top. Hamilton startte vanaf pole, maar kwam uiteindelijk als elfde over de streep.

In tegenstelling tot de wereldkampioen werd Verstappen bestempeld als ’absolute epic’. „Verstappen bleef op de een of andere manier gefocust”, zei de commentator van Sky Sports terwijl de Nederlander zijn tweede zege van het seizoen boekte. „De prestatie van Verstappen was sensationeel. Hij had geen problemen met de wisselende omstandigheden, ook niet na zijn angstaanjagende spin. Toen hij de leiding pakte, voelde hij zich comfortabel in de wagen”, luidt het commentaar over ’Magic Max, the wet-weather master.’

’Bravo!’

’Chaotische show in Hockenheim en winst voor Verstappen’, kopt de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport.

„Bravo! Bravo Max, voor het overleven in de regen, het goedmaken van een spin en het wegrijden op de belangrijke momenten. Verstappen maakte van Hockenheim een Nederlands circuit. Het was een zege om nooit te vergeten.”

’Grootste bedreiging Mercedes’

Het Franse medium L’Equipe durft nog een stap verder te gaan, door Verstappen „de grootste bedreiging van Mercedes”, te noemen. „In de Duitse regen had de Nederlander de elementen van de natuur het beste onder controle. Waar de andere favorieten in de laatste bocht in de muur eindigden, hield Verstappen zijn auto knap op de baan.”

Het sportkatern beloonde Verstappen met een rapportcijfer van 19 uit 20, waarmee de Nederlander de hoogste score in zijn bezit had.

Bekijk ook: Verstappen meester in de chaos