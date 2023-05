Ten Hag zo goed als zeker van Champions League: Manchester United wint, gelijkspel Liverpool

De spelers van Manchester United vlogen elkaar in de armen na de 0-1. Want met de stand van zaken op Anfield, toen nog 0-1, zou het zomaar kunnen betekenen dat een Champions League-ticket dit weekend officieel binnen was.

En toen was daar Roberto Firmino, die vlak voor het ingaan van de blessuretijd de gelijkmaker scoorde tegen Aston Villa. De spits gaf Liverpool dat ene procentje hoop om volgende week alsnog een ticket voor het miljardenbal te veroveren. Liverpool kan op papier nog langszij komen, maar moet dan zelf winnen en hopen op twee nederlagen van Man United of Newcastle United. De ploeg heeft zelf nog maar één duel te gaan, terwijl de twee concurrenten nog twee keer in actie komen.

Wondergoal Casemiro

United had zelf aan een wondergoal van Casemiro genoeg om de drie punten bij te schrijven. De Braziliaan maakte in de negende minuut de enige goal van de wedstrijd met een omhaal in de linkerbovenhoek.

Ten Hag meldde zich aan de aftrap zonder de geblesseerde sterspeler Marcus Rashford en bankzitters Wout Weghorst en Tyrell Malacia. Voor Weghorst was wel een rol als invaller weggelegd: hij viel na 57 minuten in voor Anthony Martial. In de slotfase was oud-Feyenoorder Marcos Senesi nog dichtbij om voormalig Ajax-trainer Ten Hag pijn te doen, maar keeper David de Gea hield zijn doel schoon.

Wie pakt Conference League-ticket?

Ondertussen blijft de vraag wie de zevende plek verovert en daarmee komend seizoen in de Conference League uitkomt. Tottenham Hotspur kreeg vroeg op de dag met 1-3 een flinke tik van Brentford. De Londenaren zagen Brentford tot op een punt naderen en moesten bovendien afwachten hoe Aston Villa het ervan af zou brengen tegen Liverpool. Door de remise van Villa op Anfield (1-1) kukelde Tottenham naar de pijnlijke achtste plaats.

Harry Kane scoort prachtig, maar moet het met Tottenham wel afleggen tegen het Brentford van Frank Onyeka. Ⓒ ANP/HH

Met een prachtige vrije trap zette Kane de Spurs in de openingsfase nog wel op voorsprong. De goal was bijna een kopie van de schitterende vrije trap waaruit Trent Alexander-Arnold maandag namens Liverpool tegen Leicester City scoorde.

Maar na rust ging het helemaal mis voor de formatie van trainer Antonio Conte. Bryan Mbeumo scoorde in het eerste kwartier na rust twee keer en de Spurs, waar Arnaut Danjuma een basisplaats had, konden dat niet meer omdraaien. In de slotfase tekende Yoane Wissa zelfs nog voor de 1-3.

Spanning op Anfield

Aston Villa en Liverpool deden er vervolgens weinig moeite voor om de zenuwen te bedwingen. Dat begon al met een gemiste strafschop na 22 minuten. Oliver Watkins verzuimde zijn vijftiende treffer van het seizoen te maken. Jacob Ramsey opende vijf minuten later wél de score.

De ploeg van trainer Unai Emery zat alsnog op rozen, maar hoefde zich allerminst veilig te voelen. Na de rust drong Liverpool aan en wist Cody Gakpo het net te vinden. Het uitzinnige Liverpool-publiek kon snel daarna weer gaan zitten, want de Nederlander werd teruggefloten voor buitenspel.

Firmino van dichtbij

Met de nipte voorsprong voor Villa op het scorebord bleef er van alles mogelijk. Dat bleek wel toen Firmino vlak voor tijd de 1-1 van dichtbij binnenwerkte. Met liefst tien minuten blessuretijd te gaan geloofde iedereen bij Liverpool ineens nog in een stunt. Die kwam er niet.

De nummer 7 van de Premier League, nu Aston Villa, krijgt een ticket voor de groepsfase van de Conference League. De clubs die zesde en vijfde eindigen, komen komend seizoen uit in de groepsfase van de Europa League. De bovenste vier ploegen plaatsen zich direct voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Manchester City en Arsenal hadden hun tickets hiervoor al eerder geboekt, terwijl Newcastle United de uitgangspositie donderdag aardig verstevigde met een 4-1 zege op Brighton & Hove Albion.

