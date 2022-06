Sport Kort: Twee keer goud Nederlandse roeisters in Polen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Twee keer goud voor Nederlandse roeisters bij wereldbeker Poznan

12.07 uur: De Nederlandse roeisters hebben zondag bij de wereldbekerwedstrijden in Poznan in Polen twee keer goud behaald. Ymkje Clevering en Veronique Meester waren de besten in de klasse twee-zonder-stuurvrouw en Roos de Jong en Laila Youssifou wonnen in de klasse dubbeltwee.

Clevering en Meester deden hun finalerace in een tijd van 7.16,61. Daarmee bleven ze het Amerikaanse team (7.18,82) en het Ierse team (7.26,16) voor. De Jong en Youssifou waren met 6.54,67 aanzienlijk sneller dan de rest. Sanita Puspure en Zoe Hyde uit Ierland eindigden in 6.59,03 als tweede.

Bij de mannen behaalden Nicolas van Sprang en Leonard van Lierop in de klasse twee-zonder-stuurman zilver achter de Amerikanen. Koen Metsemakers en Stefan Broenink wonnen brons in de dubbeltwee. Guus Mollee en Guillaume Krommenhoek finishten als vijfde.

Toussaint en De Waard bij WK zwemmen verder op 100 meter rugslag

11.08 uur: Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben zich bij de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest geplaatst voor de halve finales op de 100 meter rugslag. Toussaint noteerde zondag in de series met 59,69 seconden de vijfde tijd. De Waard had voor haar race 1.00,46 nodig en ging daarmee als tiende door. Toussaint won in november bij het EK kortebaan in Kazan goud op de 100 meter rugslag.

De Amerikaanse Regan Smith was zondag in de series met 58,31 de snelste zwemmer, voor de Canadese Kylie Masse (58,89) en de Amerikaanse Claire Curzan (59,09).

Tes Schouten plaatste zich op de 100 meter schoolslag eveneens voor de halve finales. De 21-jarige Nederlandse zette in de series met 1.07,18 de veertiende tijd neer. De Chinese Qianting Tang klokte 1.05,99 en bleek daarmee het snelst.

De halve finales op beide afstanden staan zondagavond op het programma.

Eerste zege Nederlandse volleybalsters in Nations League

10.05 uur: De Nederlandse volleybalvrouwen hebben hun eerste overwinning behaald in de Nations League. Het team onder leiding van bondscoach Avital Selinger won in Brasilia van Zuid-Korea. Oranje deed dat zonder setverlies: 25-11 25-21 25-18.

Aanvoerster Anne Buijs en Celeste Plak speelden een belangrijke rol bij Nederland en namen allebei 15 punten voor hun rekening. Juliët Lohuis noteerde 10 punten en Eline Timmerman 9.

Oranje blijft ondanks de zege op de voorlaatste plaats staan en heeft nu 6 punten. Zuid-Korea is zestiende en laatste en heeft nog geen punten.

Nederland vervolgt de Nations League eind juni en begin juli met wedstrijden in het Canadese Calgary.

Zalatoris en Fitzpatrick beginnen als leiders aan slotdag US Open

08.43 uur: Will Zalatoris en Matthew Fitzpatrick beginnen de laatste dag van de US Open als leiders in de tussenstand. De 25-jarige Amerikaan en 27-jarige Engelsman gingen op de derde dag het beste om met de moeilijke omstandigheden in Brookline. Zalatoris en Fitzpatrick, die allebei nog wachten op hun eerste grote eindzege, staan op 207 slagen.

Titelverdediger Jon Rahm uit Spanje heeft 208 slagen en ook Scottie Scheffler, de Amerikaanse nummer 1 van de wereld, en de Noord-Ier Rory McIlroy doen met 209 slagen nog goed mee voor de eindzege.Veel golfers hadden moeite met de stevige wind.

De Nederlander Wil Besseling zakte na zijn derde ronde weg. De 36-jarige Noord-Hollander had 77 slagen nodig, zeven boven het baangemiddelde. Daarmee kwam hij op een totaal van negen slagen boven het baangemiddelde en zakte hij naar een gedeelde 58e plaats.

Besseling doet voor het eerst mee aan de major in Brookline in de staat Massachusetts. Hij ging op de eerste dag rond in 71 slagen, één boven het baangemiddelde en herhaalde dat een dag later. Daardoor ging hij met een gedeelde 40e plaats door naar het weekend.

In de derde ronde begon Besseling met twee bogeys en noteerde er kort daarna nog twee. Op de tiende hole sloeg hij een double bogey en op hole 12 nog een bogey. Het lukte de golfer niet birdies te slaan.

Besseling miste anderhalve week geleden net zijn eerste titel op de European Open door in Hamburg als tweede te eindigen. In de Duitse stad verzekerde hij zich wel van deelname aan de US Open.