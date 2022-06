Sport Kort: zilver op EK voor degenschermer Tulen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Degenschermer Tulen verovert zilver op EK

19.47 uur: Degenschermer Tristan Tulen heeft zilver veroverd bij de Europese kampioenschappen in het Turkse Antalya. Het is de eerste medaille op een EK voor de 30-jarige Brabander. In de finale was Tulen niet opgewassen tegen de meervoudig Europees en wereldkampioen Yannick Borel uit Frankrijk. De Fransman won de finale met 15-1.

Tulen had de halve finale bereikt door de Duitser Marco Brinkmann met 15-13 te verslaan en was daardoor al zeker van een medaille. In die halve eindstrijd, tegen de Zwitser Alexis Bayard, stond de Nederlander lang achter en kwam hij terug van 14-13. Hij won het beslissende punt: 15-14. In de finale tegen de ervaren Borel, de individuele Europees kampioen van 2016, 2017 en 2018, kon hij niet nog een keer stunten.

Het is de eerste Nederlandse medaille op een EK sinds het zilver van Bas Verwijlen in 2011.

Handballers Aalsmeer pakken tegen Volendam vierde titel op rij

17.41 uur: De handballers van Aalsmeer zijn voor de vierde keer op rij landskampioen geworden. De succesvolle ploeg van trainer Bert Bouwer, oud-international en voormalig bondscoach van Oranje, won voor eigen publiek ook de tweede wedstrijd om de titel van Volendam (34-20). Daardoor is de best-of-threeserie beslist.

Het eerste duel vorige week in Volendam eindigde in 27-26 voor Aalsmeer, maar zo spannend werd het in het tweede duel niet. Na een 15-12-stand halverwege liep Aalsmeer in de tweede helft ver uit.

In de voorgaande drie volledige seizoenen ging de titel ook naar Aalsmeer. In 2020 was er geen kampioen in de Nederlandse handbalcompetitie, omdat het seizoen vanwege de coronapandemie moest worden afgebroken.

Synchroonzwemsters De Brouwer en Steenbeek achtste op WK

17.37 uur: De Nederlandse synchroonzwemsters Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek zijn bij de WK in Boedapest als achtste geëindigd op de technische oefening. De Brouwer (23) en Steenbeek (17) hadden zich als nummer 7 van de voorronde geplaatst voor de finale met de beste twaalf duetten.

Het Nederlandse duo kwam daarin tot een score van 86,1420 punten, iets hoger dan in de voorronde. Steenbeek en De Brouwer bleven zo’n 5 punten verwijderd van een medaille.

Opvallend genoeg bestond het podium in Boedapest volledig uit tweelingen. Het goud ging naar de Chinese zussen Liuyi en Qianyi Wang, met een score van 93,7536. Het zilver was voor een tweeling uit Oekraïne, het brons voor twee Oostenrijkse zussen.

De Brouwer vormde de afgelopen jaren een duo met haar tweelingzus Noortje, maar zij komt door een schouderblessure dit seizoen niet meer in actie. Vorig jaar deden de Nederlandse zussen mee aan de Olympische Spelen van Tokio, waar ze de finale haalden en op de negende plaats eindigden.

De Brouwer en Steenbeek pakten vorige maand bij hun eerste internationale optreden als duet twee keer zilver bij de World Series-finale in Athene.

MotoGP-coureur Quartararo wint en verstevigt leiding WK-stand

16.09 uur: De Fransman Fabio Quartararo gaat na zijn overwinning in de Grote Prijs van Duitsland nog steviger aan kop in het WK-klassement van de MotoGP. Zijn directe concurrent Aleix Espargaro eindigde als vierde en zag de Yamaha-coureur daardoor 12 punten verder uitlopen. Johann Zarco, ook uit Frankrijk, en de Australiër Jack Miller eindigden op de Sachsenring net als de regerend wereldkampioen wel op het podium.

De als tweede gestarte Quartararo nam vlak na de start de leiding over van Francesco Bagnaia, de nummer 6 van de WK-stand. De Italiaan van Ducati kon de race door een crash niet uitrijden en profiteerde zo niet van zijn poleposition.

Espargaro was lang op weg om derde te worden, maar Miller passeerde de Spanjaard nog op het einde.

Quartararo gaat nu aan de leiding met 172 punten, Espargaro volgt op 138 punten. Zarco verzamelde er tot nu toe 111.

Bendsneyder eindigt in Moto2 op Sachsenring net buiten punten

14.02 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder is in de Grote Prijs van Duitsland in de Moto2 net buiten de punten geëindigd. De 23-jarige Rotterdammer finishte na een tegenvallende start als zestiende, dat was iets hoger dan zijn startpositie. De Spanjaard Augusto Fernandez won op de Sachsenring zijn tweede race van dit jaar. Zijn landgenoot Pedro Acosta werd op ruime afstand tweede, voor de Brit Sam Lowes.

Zonta van den Goorbergh eindigde als achttiende en belandde daardoor weer buiten de punten. De 16-jarige debutant in de Moto2 is dit seizoen nog puntloos.

De Italiaanse WK-leider Celestino Vietti crashte en zag Ai Ogura en Fernandez dichterbij komen in de stand. Zijn voorsprong op de Japanner is nog 8 punten, op de nummer 3 uit Spanje 12 punten. Bendsneyder blijft steken op 44 punten, goed voor de veertiende plaats.

Volgende week is in Assen de volgende race in het kampioenschap.

Wielrenster Brand raakt leiding in Ronde van Zwitserland kwijt

13.33 uur: Lucinda Brand is niet langer de leider in de Ronde van Zwitserland. De Nederlandse wielrenster van Trek-Segafredo eindigde in de tweede etappe, een tijdrit over 25,6 kilometer in Vaduz, als vierde.

Brand was 1 minuut en 6 seconden langzamer dan de Amerikaanse winnares Kristen Faulkner, die op het podium werd vergezeld door de Nieuw-Zeelandse wielrenster Georgia Williams en de Australische Georgia Baker. Faulkner heeft nu de koppositie in het klassement met 4 seconden voorsprong op Brand en 14 tellen op Williams.

De 32-jarige Brand had zaterdag de openingsetappe op haar naam geschreven.

De Ronde van Zwitserland voor vrouwen duurt tot en met dinsdag.

Geblesseerde tennisser Zverev hoopt te kunnen spelen op US Open

13.15 uur: Alexander Zverev heeft de hoop op deelname aan de US Open eind augustus nog niet opgegeven. De Duitse tennisser herstelt momenteel van een operatie aan zijn rechterenkel. Die operatie was nodig nadat hij zich in de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal blesseerde.

„Ik ben niet iemand die direct weer speelt als het maar eventjes kan”, aldus de 25-jarige Zverev tegen Bild. „Als ik meedoe aan de US Open speel ik om het toernooi te winnen en niet om een of twee ronden te overleven. Ik kom alleen terug als ik in goede vorm ben. Ik weet nog niet of het de US Open wordt, want daarvoor moet ik nog een of twee toernooien in de benen hebben. Maar ik heb New York nog niet doorgestreept.”

Toussaint en De Waard bij WK zwemmen verder op 100 meter rugslag

11.08 uur: Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben zich bij de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest geplaatst voor de halve finales op de 100 meter rugslag. Toussaint noteerde zondag in de series met 59,69 seconden de vijfde tijd. De Waard had voor haar race 1.00,46 nodig en ging daarmee als tiende door. Toussaint won in november bij het EK kortebaan in Kazan goud op de 100 meter rugslag.

De Amerikaanse Regan Smith was zondag in de series met 58,31 de snelste zwemmer, voor de Canadese Kylie Masse (58,89) en de Amerikaanse Claire Curzan (59,09).

Tes Schouten plaatste zich op de 100 meter schoolslag eveneens voor de halve finales. De 21-jarige Nederlandse zette in de series met 1.07,18 de veertiende tijd neer. De Chinese Qianting Tang klokte 1.05,99 en bleek daarmee het snelst.

De halve finales op beide afstanden staan zondagavond op het programma.

Eerste zege Nederlandse volleybalsters in Nations League

10.05 uur: De Nederlandse volleybalvrouwen hebben hun eerste overwinning behaald in de Nations League. Het team onder leiding van bondscoach Avital Selinger won in Brasilia van Zuid-Korea. Oranje deed dat zonder setverlies: 25-11 25-21 25-18.

Aanvoerster Anne Buijs en Celeste Plak speelden een belangrijke rol bij Nederland en namen allebei 15 punten voor hun rekening. Juliët Lohuis noteerde 10 punten en Eline Timmerman 9.

Oranje blijft ondanks de zege op de voorlaatste plaats staan en heeft nu 6 punten. Zuid-Korea is zestiende en laatste en heeft nog geen punten.

Nederland vervolgt de Nations League eind juni en begin juli met wedstrijden in het Canadese Calgary.

Zalatoris en Fitzpatrick beginnen als leiders aan slotdag US Open

08.43 uur: Will Zalatoris en Matthew Fitzpatrick beginnen de laatste dag van de US Open als leiders in de tussenstand. De 25-jarige Amerikaan en 27-jarige Engelsman gingen op de derde dag het beste om met de moeilijke omstandigheden in Brookline. Zalatoris en Fitzpatrick, die allebei nog wachten op hun eerste grote eindzege, staan op 207 slagen.

Titelverdediger Jon Rahm uit Spanje heeft 208 slagen en ook Scottie Scheffler, de Amerikaanse nummer 1 van de wereld, en de Noord-Ier Rory McIlroy doen met 209 slagen nog goed mee voor de eindzege.Veel golfers hadden moeite met de stevige wind.

De Nederlander Wil Besseling zakte na zijn derde ronde weg. De 36-jarige Noord-Hollander had 77 slagen nodig, zeven boven het baangemiddelde. Daarmee kwam hij op een totaal van negen slagen boven het baangemiddelde en zakte hij naar een gedeelde 58e plaats.

Besseling doet voor het eerst mee aan de major in Brookline in de staat Massachusetts. Hij ging op de eerste dag rond in 71 slagen, één boven het baangemiddelde en herhaalde dat een dag later. Daardoor ging hij met een gedeelde 40e plaats door naar het weekend.

In de derde ronde begon Besseling met twee bogeys en noteerde er kort daarna nog twee. Op de tiende hole sloeg hij een double bogey en op hole 12 nog een bogey. Het lukte de golfer niet birdies te slaan.

Besseling miste anderhalve week geleden net zijn eerste titel op de European Open door in Hamburg als tweede te eindigen. In de Duitse stad verzekerde hij zich wel van deelname aan de US Open.