Jonge Nederlander zet verandering in bij wielerploeg Astana

Sven Jonker (rechts) met renner Andrey Zeits. Ⓒ Getty Images

Hij rolde de wielersport in als perschef van Astana, maar probeert nu als marketingman een commercieel stempeltje te drukken op de ploeg waar sponsors er tot voor kort bekaaid vanaf kwamen. „’Regel het maar’, is me van de winter door het management verteld”, aldus Sven Jonker. Een 29-jarige Nederlander onder de vleugels van Alexandre Vinokourov.