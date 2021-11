John van Loen onthult: 'ADO-fan zetten mes op mijn keel'

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify:

Van Loen is te gast om te praten over zijn nieuwe biografie: Over de rooie. De oud-voetballer van onder andere Ajax en Feyenoord vertelt over zijn bijzondere relatie met Louis van Gaal als coach van Ajax: „We lagen altijd in een deuk als Louis van Gaal ging oreren, maar we realiseerden ons wel dat wat hij zei wel werkte.”

Driessen en Van Loen bespreken ook de teleurstellende wedstrijd van Oranje tegen Montenegro (2-2). Ze snappen niks van de weggegeven wedstrijd van Oranje. Volgens Driessen miste de communicatie op het veld, Van Loen vond het meer een kwestie van concentratie. Hij merkt ook op dat Memphis Depay eigenlijk geen echte centrumspits is: „Ik zie Depay liever vanaf de zijkant komen.”

Verder bespreekt Van Loen zijn kleurrijke voetbalcarrière en blikken de heren vooruit op de allesbeslissende wedstrijd tegen Noorwegen.

