Ook Simona Halep slaat Olympische Spelen over: ’Moeilijk te verteren’

Halep is na Serena Williams, Rafael Nadal en Dominic Thiem al de vierde toptennisser die zich afmeldt voor de Spelen. Het was de bedoeling dat de Roemeense de vlag van haar land zou dragen bij de openingsceremonie.

„Ik ben ongelooflijk trots om Roemenië te vertegenwoordigen, maar helaas vergt het herstel van mijn kuitblessure meer tijd”, aldus de 29-jarige Halep, die zich om die reden ook al moest afmelden voor de grandslamtoernooien in Parijs en Londen. „Het is moeilijk te verteren, maar ik ben vastbesloten om sterker terug te komen.”

Halep deed mee aan de Spelen van Londen 2012, maar verloor daar al in de eerste ronde. Ze sloeg Rio 2016 over, uit angst voor het zikavirus. De Roemeense won Roland Garros in 2018 en zegevierde een jaar later op Wimbledon.