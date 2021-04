KNVB blij met harde cijfers: betaald voetbal draagt ruim 2 miljard euro bij aan economie

„Ik ben heel blij met deze harde cijfers”, zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. „Ik hoop dat dit rapport in Den Haag op het goede bureau komt, wordt gelezen en geïmplementeerd. Weliswaar heeft het betaald voetbal dit jaar in de coronatijd een ’status aparte’, omdat voetbal ook een deel van de oplossing is, maar voor Den Haag zijn sport en voetbal verder volstrekt ondergeschikt. Ik hoop dat ze met dit rapport eindelijk eens gaan zien hoe belangrijk het is.”

Volgens directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV (ECV) toont het onderzoek de waarde aan van het betaalde voetbal voor de economie. „Het voetbal kost geen geld, het levert juist veel geld op. Vaak gaat het over de grootverdieners. Maar zij betalen wel 51 procent belasting. Met dit rapport wordt objectief, door een derde partij, aangegeven hoe belangrijk het voetbal is. Niet alleen economisch, maar ook sociaal en maatschappelijk. Het is een cliché, maar het wordt hierdoor gestaafd: voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld.”

Voor het uitbreken van coronacrisis en het sluiten van de stadions zaten iedere week gemiddeld ruim 200.000 mensen op de tribunes. Volgens PwC kijken wekelijks gemiddeld 2 miljoen mensen naar de live-wedstrijden en 4 miljoen mensen naar de samenvattingen. De 34 profclubs en de overkoepelende organisaties zorgen voor minimaal 3254 voltijdsbanen en daarnaast zijn er ruim 8300 vrijwilligers actief. Met hun maatschappelijke projecten bereiken de clubs jaarlijks ruim 280.000 mensen. „Voetbal verbindt miljoenen mensen, omdat het doorgaans het gesprek van de dag is”, zei demissionair minister Tamara van Ark van Medische Zorg Sport in een reactie.

Uit het onderzoek van PwC, uitgevoerd in opdracht van de KNVB, de ECV en de Coöperatie Eerste Divisie, blijkt verder dat twee derde van de profclubs geen concreet duurzaamheidsbeleid heeft. Slechts 5 procent van de bestuursleden is vrouw, terwijl 30 procent het streven is. Van de 8,2 miljoen voetballiefhebbers, waarvan een derde vrouw is, heeft de helft een hbo- of wo-opleiding, meer dan het gemiddelde in Nederland.