Ski-ongeluk maakt einde aan seizoen Neuer

De uitschakeling van Duitsland in de eerste ronde van het WK was voor Bayern-doelman Manuel Neuer ongetwijfeld een zware noot om te kraken. En daar komt nu nog een zware blessure bovenop. De Duitser brak op skivakantie zijn onderbeen en komt dit seizoen naar eigen zeggen niet meer in actie.