Virgil van Dijk: ’Ik heb altijd contact met ’Gini’, ook over Oranje’

Hij wilde niet voor een opdringerig gevoel zorgen in de groep, maar via Wijnaldum verliep het contact juist heel goed. De eerste fase van de kwalificatie voor het WK miste Van Dijk vanwege zijn revalidatie vanzelfsprekend ook, omdat die al vóór het EK begon. „Dan kijk je thuis naar die eerste kwalificatiewedstrijd uit tegen Turkije (4-2 nederlaag, red.) en die verliep best chaotisch. Je twijfelt niet aan het halen van het WK, maar ik dacht wel meteen: we gaan het weer spannend maken. En als je er niet bij bent, zit je met je familie echt als een fan te kijken. Net als tijdens het EK, toen ik de uitschakeling door Tsjechië zag.”

Naar het WK, hoe ver dat ook nog lijkt, kijkt hij wel uit. „We spelen straks wat oefenwedstrijden, waar de coach zijn nieuwe tactiek of andere dingen zal willen uitproberen. En in juni hebben we vier duels in de Nations League.”

Loodzwaar

Allemaal meteen na een loodzwaar seizoen met een mogelijk lang Champions League-avontuur bovenop de veeleisende Premier League meteen in het eerste jaar na zijn kruisbandoperatie.

Van Dijk: „Natuurlijk wil ik fit zijn voor mijn eerste WK en daar heb ik heel veel zin in. Maar ik kan me niet inhouden of voorzichtig gaan doen. Ik voetbal zoals ik hoor te voetballen.”

