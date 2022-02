Ryan Gravenberch krijgt salarisindicatie van Bayern München

Gravenberch, die een overstap naar de Europese grootmacht komende zomer ziet zitten, wil de Johan Cruijff ArenA onder geen beding gratis verlaten. De middenvelder is dankbaar voor de opleiding die hij in Amsterdam heeft genoten. Omdat hij tot medio 2023 onder contract staat, werd met Marc Overmars de afspraak gemaakt dat hij bijtekent óf in de volgende transferperiode wordt verkocht.

"Overmars wilde 25 tot 30 miljoen euro"

Hoewel het contract van Gravenberch nog slechts één jaar doorloopt, had de vertrokken directeur voetbalzaken een transfersom tussen de 25 en 30 miljoen euro in gedachten. Het lijkt uitgesloten dat de middenvelder alsnog bijtekent. Bayern München is het meest concreet, maar andere topclubs toonden ook serieuze belangstelling.