Jong Oranje piepend en krakend naar beslissingswedstrijd

Voetbal

KKD: Emmen verstevigt koppositie, Almere wint in Maastricht

Er stonden zondagmiddag twee wedstrijden op het programma in de Keukenkampioen Divisie. MVV kwam in eigen huis tekort tegen Almere City FC (0-3). Koploper FC Emmen verstevigde in eigen huis de koppositie door met 2-1 te winnen van Telstar.