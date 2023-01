Van Gerwen loopt halve finale in Kopenhagen mis na nederlaag tegen Wright

Geen halve finale voor Van Gerwen in Kopenhagen. Ⓒ ANP/HH

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de halve finale van de Nordic Darts Masters te bereiken. In een spannende kwartfinale moest hij zijn meerdere erkennen in Peter Wright: 10-9.