Dolce vita voor Jeroen Zoet: ’Spezia echt een klassieke Italiaanse club’

Jeroen Zoet tussen zaakwaarnemer Frank Schouten (l.) en Spezia’s CEO/technisch directeur Mauro Meluso.

AMSTERDAM - Met uitzicht op zee, vertelt Jeroen Zoet (29) vanuit zijn hotelkamer in het kustplaatsje Spezia over de hectische dagen die voorafgingen aan zijn transfer naar de Serie A. De 11-voudig international is met typisch Italiaanse warmte ontvangen bij de club die drie weken geleden via play-offs zijn eerste promotie naar de Serie A vierde. De keeper wordt gezien als één van de pijlers onder het project van miljardair Gabriele Volpi. Na een half leven PSV.