Ajax feliciteert jarige Nouri: ’We houden van je en we denken aan je’

„Lieve Abdelhak, 24 jaar... We houden van je en we denken aan je. Blijf sterk grote vriend”, zo valt te lezen, gevolgd door de veelgebruikte hashtag StayStrongAppie.

Het bericht werd om 07.34 uur online gezet. Nouri voetbalde tijdens zijn laatste actieve seizoen als Ajax-speler met rugnummer 34. Dit omdat hij de club dolgraag aan de 34e landstitel wilde helpen.

In binnen- en buitenland spelen of speelden meerdere spelers met het rugnummer, onder hen oud-teamgenoten Joël Veltman en Justin Kluivert, als eerbetoon aan de geliefde ’Appie’.

Nouri zakte ruim 3,5 jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar en liep zwaar hersenletsel op. Hij werd op het veld verkeerd behandeld en leeft tegenwoordig thuis, bij laag bewustzijn.

Het kamp-Nouri en Ajax zijn het nog steeds niet eens geworden over de financiële afwikkekling van de zaak. Een arbitragecommissie moet zich nu buigen over de vraag: wat is de schade van Nouri?