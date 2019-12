Brands houdt nog even vast aan Ferguson

De club uit Liverpool maakte bekend dat interim-coach Duncan Ferguson ook zaterdag nog in de thuiswedstrijd tegen Arsenal op de bank zal zitten. De 47-jarige Schot nam eerder deze maand de taken tijdelijk over van de Portugees Marco Silva, die wegens de tegenvallende resultaten door Brands werd ontslagen.

Onder leiding van oud-aanvaller Ferguson pakte Everton in de Premier League vier punten in de zware wedstrijden tegen Chelsea (3-1) en Manchester United (1-1). Afgelopen woensdag ging het bekerduel met Leicester City verloren in de strafschoppenreeks.

Volgens Britse media is Brands van plan om de ervaren Italiaan Carlo Ancelotti op korte termijn aan te stellen. De 60-jarige coach werd onlangs ontslagen bij Napoli.