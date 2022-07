Vingegaard dankt Van Aert: ’Hij loste zelfs Pogacar’

„Er volgen nog twee ritten voordat we in Parijs zijn. Pas dan wil ik er over praten”, zei de Deen van Jumbo-Visma, die zijn marge op naaste belager Tadej Pogacar zojuist had vergroot. De Sloveen van UAE Team Emirates moet een kleine 3,5 minuten goedmaken om voor de derde keer de Tour te winnen. Dat is normaal gesproken een onmogelijke opgave.

De leider in de Tour was wel uitgesproken richting zijn teamgenoten. „Ik moet mijn ploeg bedanken. Ongelofelijk. Op het einde zie je Wout van Aert zelfs Pogacar lossen. Ook Sepp Kuss was geweldig. Iedereen was incredible: Tiesj, Christophe, Nathan. Ik zou dit nooit verwezenlijkt kunnen hebben zonder hen.”

Vingegaard had voorafgaand aan de rit nog gebeld met zijn vriendin en dochter. „Ik zei dat ik voor hen de rit wilde winnen vandaag. Ik ben enorm gelukkig en trots dat me dat gelukt is”, vertelde hij. „In de laatste meters ging er niet veel meer door me heen. Alleen maar dat ik blij was dat het erop zat. Het was ongelooflijk zwaar. Maar ik blijf me focussen en bekijk het van dag tot dag.”

Reactie Van Aert

Ook Wout van Aert maakte tijdens de laatste bergetappe van de Ronde van Frankrijk veel indruk. De groenetruidrager was de hele dag in de aanval en hield tijdens de slotklim het tempo zo hoog dat zelfs Tadej Pogacar moest lossen. Jonas Vingegaard profiteerde van het goede werk van zijn Belgische ploeggenoot van Jumbo-Visma. De Deen pakte de ritwinst en kan de Tourzege nauwelijks meer ontgaan.

Van Aert kwam als derde over de finish. Hij balde een vuist en schreeuwde het even uit van blijdschap. „Het is een supermooie dag geworden voor de ploeg”, zei hij even later. „We hadden grote plannen voor deze rit. We moesten langer klimmen en het was ook steiler dan woensdag. Dat ligt Jonas beter.”

Van Aert was van gigantische waarde voor Vingegaard Ⓒ ANP/HH

Van Aert verbaasde zichzelf op de afsluitende klim naar de finish in Hautacam. Ook Pogacar kon hem niet meer volgen. „Ik dacht, ik probeer het nog een keer uit elkaar te trekken”, zei Van Aert. „Dat bleek een goede zet. Ik ben zelf niet bezig geweest met de ritwinst. Het doel was om Vingegaard nog wat tijd te laten pakken. Dat is gelukt.”

Pogacar sportief verliezer

Voor Pogacar waren de druiven zuur, maar de Sloveen toonde zich desondanks een sportief verliezer. De Sloveen noemde Vingegaard de beste man nu hij vrijwel zeker weet dat de Deen van Jumbo-Visma zijn opvolger wordt als winnaar van de Tour. Het tweetal leverde ook donderdag een boeiende strijd. „Er bestaat volgens mij geen betere manier om de Tour te verliezen”, klonk het haast filosofisch.

Pogacar knokte, sinds hij ruim een week geleden de gele trui moest overdragen aan Vingegaard, om tijd terug te winnen. Daar slaagde de tweevoudig Tourwinnaar van UAE Team Emirates buiten wat bonificatieseconden na zijn ritwinst van woensdag niet in. „Ik heb alles gegeven en hoef nergens spijt van te hebben. Ik heb het ook moeten opnemen tegen een ploeg die het perfect heeft gedaan deze Tour. Ze zijn echt goed”, doelde hij op Jumbo-Visma, dat met Wout van Aert ook de groene trui bezit en Vingegaard donderdag ook de leider zag worden in het bergklassement.

Pogacar erkent zijn meerdere in Vingegaard Ⓒ ANP/HH

„De beste man heeft vandaag gewonnen en gaat de Tour ook winnen”, legde Pogacar zich neer bij de overmacht. „Ik heb alles gegeven, met name op de voorlaatste klim. Ik hoopte dat op de slotklim te herhalen, maar ging onderuit op weg er naartoe. Dat kost kracht en Jonas had ook nog een hoop teamgenoten bij zich. Ik wilde volgen, maar hij was te sterk.”