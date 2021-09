Kim Clijsters (35) kijkt uit naar rentree: ’Mijn gevoel zegt me dat ik er klaar voor ben’

Clijsters neemt deel aan het toernooi van Chicago. „Mijn eerste doel is om ritme op te doen. Maar het zou mooi zijn als dat gepaard gaat met een paar mooie resultaten. Het heeft er enige schijn van dat dat mogelijk is, gezien het niveau dat ik haal op de training.”

Op het hardcourt in Chicago staat Clijsters in de eerste ronde tegenover de Taiwanese Hsieh Su-Wei. „Ik heb nog nooit tegen haar gespeeld, maar heb haar wel al vaak aan het werk gezien”, zegt Clijsters. „Er is geen enkele speelster die tennist zoals zij, met haar onorthodoxe speelstijl, met onder meer een tweehandige forehand. Het wordt ongetwijfeld een moeilijke wedstrijd.”

Clijsters maakte in februari vorig jaar al een comeback, maar speelde sindsdien nog maar drie wedstrijden. Die verloor ze alle drie. Door blessures en corona kwam er van haar terugkeer niet veel terecht. „Natuurlijk ga je dan wel eens twijfelen of het nog wel de moeite waard is. Die pandemie maakte het er niet eenvoudiger op. Vrij snel heb ik daarom besloten nog een paar maanden te wachten. Zo dringend is het nu allemaal ook weer niet.”

Clijsters heeft vier grandslamtitels achter haar naam staan. De laatste dateert van 2011, toen ze de Australian Open won. Tussen 2007 en 2009 hield ze al een pauze. Nadat ze in 2012 opnieuw gestopt was verraste ze zeven jaar later met haar aankondiging dat ze zou terugkeren op de baan.