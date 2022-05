Premium Het beste van De Telegraaf

Finaleplaats lonkt ook voor prominente ex-Feyenoorders Van Bronckhorst en ’marathonman’ Karsdorp kansrijk voor Europees succes

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Rick Karsdorp heeft zich dit seizoen ontpopt tot de marathonman van AS Roma. Ⓒ PRO SHOTS

AMSTERDAM - Alle ogen zijn vanavond in Nederland gericht op Feyenoord, dat voor het eerst in twintig jaar een Europese finale kan halen, maar ook voor twee beroemde zonen van de Rotterdamse club kan het een heel bijzondere voetbaldag worden. Giovanni van Bronckhorst kan voor het eerst als trainer doorstoten naar een Europese finale. Met Rangers FC treft hij op Ibrox in de return van de halve finale van de Europa League het Duitse RB Leipzig, dat vorige week met 1-0 te sterk was. En ook voor Rick Karsdorp, die evenals Van Bronckhorst zijn wortels op Varkenoord heeft liggen, lonkt een mooi succes.