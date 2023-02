Uitgefloten Van Gerwen onderuit tegen Price: ’Als de Nederlanders dit maar onthouden’

Tegen Price liep Van Gerwen onmiddellijk achter de feiten aan. Door een paar slechte eerste worpen leverde hij de door hem begonnen openingsleg direct in. Daarop kreeg hij de kans om terug te breaken, maar hij miste de bulls-eye ruim.

Van Gerwen kwam vervolgens beter in zijn spel, gooide een veel hoger gemiddelde en liet ook een knappe 142-finish zien. Uiteindelijk brak hij de Welshe darter op het laatste moment terug tot 5-5, waarna Van Gerwen de beslissende leg mocht beginnen. Hij liet echter twee matchdarts liggen, waarna Price wel toesloeg.

Price won even later ook de finale. Hij legde daarin Nathan Aspinall met 6-3 over de knie.

Onnodig

„Ik ben teleurgesteld in mezelf”, zei een balende Van Gerwen bij Viaplay. „Als er iemand verdiende om te winnen, was ik het. Dit was onnodig. Ik speelde goed en liet zoveel kansen onbenut. Door mijn onkunde heb ik hem in de wedstrijd gelaten.”

Hij ging nog even in op het publiek dat duidelijk op de hand was van Price en Van Gerwen uitfloot. „Als de Nederlanders dit maar onthouden als ik tegen hem in Rotterdam speel, dan komt het helemaal goed."

Van den Bergh geklopt

Van Gerwen en Van den Bergh stonden vorige week ook al tegenover elkaar in de halve finale. Toen was de Nederlander met 6-4 te sterk voor zijn zuiderbuur. Die ontsnapte bij een 2-2-stand nog aan een break dankzij een knappe 121-finish, maar een beurt later brak Van Gerwen hem alsnog. In geen beste, maar wel spannende tiende leg besliste Van Gerwen de wedstrijd definitief.