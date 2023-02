Van Gerwen in Premier League opnieuw langs Van den Bergh

Van Gerwen en Van den Bergh stonden vorige week ook al tegenover elkaar in de halve finale. Toen was de Nederlander met 6-4 te sterk voor zijn zuiderbuur. Die ontsnapte bij een 2-2-stand nog aan een break dankzij een knappe 121-finish, maar een beurt later brak Van Gerwen hem alsnog. In geen beste, maar wel spannende tiende leg besliste Van Gerwen de wedstrijd definitief.

In de halve finale wacht thuisspeler Gerwyn Price, die met 6-5 van Chris Dobey - de winnaar van vorige week - versloeg.