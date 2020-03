Kane stelt Engelsen gerust: ’Ik ben op tijd fit voor het EK’

De Engelse spits verwacht in april voldoende hersteld te zijn van een operatie aan zijn linkerhamstring om terug te keren bij Tottenham Hotspur.

Bondscoach Gareth Southgate en Spurs-trainer José Mourinho bevestigden onafhankelijk van elkaar dat ze verwachten dat Kane dit seizoen nog in de Premier League gaat spelen. Het EK is kort na het einde van die competitie. Kane is aanvoerder en topscorer van Engeland.

„Op dit moment kom ik nog niet verder dan oefeningen in de fitness”, zei Kane. „Maar over een paar weken sta ik weer op het veld en ga ik trainen. Ik maak heel veel progressie en word met de dag sterker. Daarom twijfel ik er ook niet aan of het gaat lukken. Ik ben op tijd fit voor het EK.”