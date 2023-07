Sparta trapt seizoen af met Jeroen Rijsdijk als trainer

Na het plotselinge vertrek van Steijn, die afgelopen seizoen zesde werd met Sparta, gooide technisch directeur Gerard Nijkamp lijntjes uit naar een reeks van bekende trainers onder wie Gregg Berhalter, Ron Jans, Danny Blind en Fred Rutten, maar kreeg hij overal nul op het rekest. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Rijsdijk (46), die geassisteerd zal worden door Nourdin Boukhari.

Sparta heeft tot nu toe vijf nieuwe spelers gehaald. Van RKC Waalwijk kwamen Pelle Clement en Saïd Bakari transfervrij over, Sergi Rosanas werd opgepikt bij het tweede van FC Barcelona en Django Warmerdam bij FC Utrecht. Net voor het weekend bereikte Sparta overeenstemming met AZ over een transfer van centrumverdediger Tijs Velthuis, die afgelopen seizoen op huurbasis actief was voor NAC Breda. Velthuis tekent maandag voor drie seizoenen met een optiejaar. NAC had een optie om Velthuis definitief over te nemen, maar die was alleen van kracht als de Bredase club promotie had afgedwongen.