Contract tot zomer 2028 nu op papier gezet; wachten op deal tussen Londense topclub en Ajax Jurriën Timber bereikt akkoord met Arsenal

Door Marcel van der Kraan & Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Jurriën Timber. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jurriën Timber (22) is weer een stap dichter bij zijn droomtransfer naar Arsenal. De verdediger van Ajax bereikte mondeling overeenstemming over een verbintenis tot de zomer van 2028, melden bronnen rondom de Engelse topclub, die volop in gesprek is met de Amsterdammers over de hoogte van de transfersom.