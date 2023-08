Lofzang Max Verstappen en Fernando Alonso voor fans in Zandvoort

„Het weer maakte het er niet makkelijker op, maar we hebben opnieuw de juiste keuzes gemaakt”, aldus Verstappen. „Ik had al kippenvel bij het volkslied voor de race. De fans maakten er een geweldig feest van, ook in de regen. Ik ben er heel trots op dat ik hier mag winnen en mooi dat de fans weer allemaal naar Zandvoort zijn gekomen.”

Ook nummer twee Fernando Alonso had genoten in Zandvoort. „De laatste jaren was ik niet in de positie om hier voor een podiumplek te vechten, dus ik had voor dit seizoen niet verwacht dat ik ooit nog op het podium zou staan in Zandvoort. Het is prachtig om het podium te delen met Max en Pierre Gasly. De energie die we hier voelen van de fans is uniek. Ik ben ook blij voor Max. Ik dacht nog even aan een inhaalactie bij de herstart, maar dan was ik waarschijnlijk niet levend van het circuit afgekomen, haha.”