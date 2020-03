Hertha BSC-spelers Rekik en Dilrosun in quarantaine

„De betreffende speler had de bewuste klachten waarop we hem al hadden gescheiden van de groep. Een test op het virus leverde vervolgens een positief resultaat op”, vertelde teamarts Uli Schleicher. „Alle spelers en de leden van het kader moeten nu twee weken thuis blijven, wat ook een individueel trainingsprogramma buitenshuis uitsluit. We wachten nu af of er nog meer gevallen volgen. Daarvan zijn we afhankelijk om een tijdstip te kunnen bepalen wanneer we weer als groep aan de slag kunnen.”

Bij de Italiaanse voetbalclub Juventus gingen nog eens tien speelsters van het hoogste vrouwenteam in vrijwillige quarantaine. Het gaat om internationals die tijdens hun trip naar Portugal voor de Algarve Cup mogelijk in contact zijn geweest met een persoon die nu de ziekte Covid-19 heeft. Bij Juventus bleven eerder al 121 mensen, onder wie een aantal spelers, thuis nadat bij de speler Daniele Rugani besmetting met het coronavirus was geconstateerd. Verdediger Matthijs de Ligt deed in een korte videoboodschap een oproep geld te doneren voor de Italiaanse zorgsector.