Hertha BSC-spelers Rekik, Redan en Dilrosun in quarantaine

Dat besluit volgde nadat een van de spelers positief was getest op het coronavirus. Hertha, waarvoor de Nederlanders Karim Rekik, Daishawn Redan en Javairô Dilrosun uitkomen, wilde juist dinsdag weer een groepstraining afwerken.

„De betreffende speler had de bewuste klachten waarop we hem al hadden gescheiden van de groep. Een test op het virus leverde vervolgens een positief resultaat op”, vertelde teamarts Uli Schleicher. „Alle spelers en de leden van het kader moeten nu twee weken thuis blijven, wat ook een individueel trainingsprogramma buitenshuis uitsluit. We wachten nu af of er nog meer gevallen volgen. Daarvan zijn we afhankelijk om een tijdstip te kunnen bepalen wanneer we weer als groep aan de slag kunnen.”