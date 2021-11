Nog onduidelijk of Maxi Wittek fit is voor Spurs

Vandaag voor vertrek naar Londen, waar donderdagavond de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur op het programma staat, wordt gekeken hoe de reactie op de trainingsarbeid is en of de Duitse linksback mee kan.

Wittek is opvallend op schot in de Conference League met twee goals in de play-off tegen Anderlecht en treffers in de groepsduels met Stade Rennes en Tottenham Hotspur. Tegen Spurs maakte hij twee weken geleden de winnende goal.