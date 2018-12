Keizer: 'Ik baalde dat El Ghazi er uit moest'

"Ik baalde dat Anwar er uit moest", aldus Keizer bij FOX Sports. "Ik stond toen op het punt een andere wissel te maken. Maar goed, hij had last van zijn rug. Anwar heeft een goal gescoord, had een paar goeie acties, een paar goede schoten, was redelijk actief, dus prima. Hij mag binnen het elftal bepaalde vrijheden nemen en dat doet hij door van afstand te schieten. Dat zijn vrij harde schoten, dus die kunnen er ook ingaan. Daar is niks mis mee."

"Ik ben heel tevreden over de eerste helft", aldus Keizer op de site van zijn werkgever. "Toen speelden we echt prima. In de tweede helft was het ietsje minder, maar we hebben het toch nog over de streep getrokken. We hadden veel spelers met pijntjes, aan veel jongens zat een verhaal. Dat Carel Eiting z'n tweede wedstrijd in 48 uur speelde had ik liever niet, maar door blessures bij anderen moest hij toch blijven spelen vandaag. Vaclav Cerny had wat last van z'n hamstring en heb ik uit voorzorg gewisseld. Abdelhak Nouri ging er ook uit na één helft, maar dat was vooraf al de afspraak."