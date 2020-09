Franse doelman Steve Mandanda test positief op corona

De bond maakte het testresultaat donderdagavond laat openbaar en noemde ook de naam van de doelman van Olympique Marseille, die vrijdag het team verlaat. Mandanda heeft twee keer positief getest op het longvirus, aldus het bericht.

Paul Pogba van Manchester United had eerder zijn deelname aan de Nations League-wedstrijden in Solna en drie dagen later in het Stade de France tegen Kroatië moeten annuleren vanwege een coronavirusinfectie. Ook zijn onlangs zes coronabesmettingen geïdentificeerd en gecommuniceerd bij de Franse voetbalkampioen Paris Saint-Germain. Maar de club van coach Thomas Tuchel noemde geen namen.

Adama Traoré

Adama Traoré sluit in de aanloop naar de tweede wedstrijd van Spanje in de Nations League weer aan bij de selectie van bondscoach Luis Enrique. De 24-jarige vleugelspits van de Engelse voetbalclub Wolverhampton Wanderers ontbrak de afgelopen dagen, omdat een eerste coronatest geen duidelijke uitslag opleverde. Uit voorzorg werd hij daarom buiten de groep gelaten. De tweede test was negatief, wat betekent dat Traoré nu bij de selectie mag komen.

Spanje begon de Nations League donderdagavond in en tegen Duitsland. Diep in de blessuretijd voorkwam verdediger José Luis Gayà een nederlaag door de 1-1 binnen te werken.

De Spaanse ploeg gaat zich nu in eigen land voorbereiden op het duel met Oekraïne, zondag in Madrid. Traoré kan dan debuteren in het shirt van de nationale ploeg. De aanvaller twijfelde lang of hij voor Spanje wilde uitkomen of voor Mali, het land waar zijn ouders vandaan komen. Traoré werd vorig jaar al eens opgeroepen voor twee EK-kwalificatiewedstrijden van Spanje, maar hij meldde zich toen af, officieel vanwege een blessure.