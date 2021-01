Thomas Tuchel aangesteld door Chelsea als opvolger Frank Lampard

Tuchel tekent bij Chelsea een contract tot en met de zomer van 2022. Daarbij is er een optie op een verlenging in opgenomen. Het betekent dat de Duitse coach - de eerste in de geschiedenis van de club - snel weer een baan heeft gevonden, nadat hij vlak voor de jaarwisseling vertrok bij Paris Saint-Germain.

Opvallend is dat Tuchel in zijn welkomstwoord begint met het bedanken van zijn voorganger. „We hebben ongelooflijk veel repsect voor het werk dat Lampard heeft verricht en dat wat hij bij Chelsea heeft achtergelaten.”

Tuchel begon in 2009 zijn trainerscarrière bij FSV Mainz dat hij na vijf jaar verliet. Een jaar later ging hij aan de slag bij Borussia Dortmund, waar hij twee jaar in dienst bleef, totdat hij vertrok na onenigheid bij het bestuur. Na wederom een pauze van een jaar ging hij aan de slag bij Paris Saint-Germain. Na 2,5 jaar werd hij daar - ondanks twee landstitels en het bereiken van de Champions League-finale - op straat gezet. Ook hier zou zijn slechte relatie met de directie een rol hebben gespeeld.