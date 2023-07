Michel Kreek gaat door Ajax verhuurde spelers begeleiden

„Deze nieuwe functie is belangrijk”, verduidelijkt directeur voetbalzaken Sven Mislintat. „Als Ajax spelers verhuurt dan is dat met het oog op de toekomst. Het dient een doel. Met Michel hebben we nu een vaste contactpersoon die vanuit Ajax de spelers nauwlettend volgt en in contact blijft met zowel de clubs als de spelers.”

De laatste twee seizoenen was Kreek assistent-trainer van Jong Ajax, eerst onder John Heitinga en later onder Dave Vos.