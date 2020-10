Overtreding Frenkie de Jong leidt nederlaag FC Barcelona in

In de eerste helft waren de Catalanen vooral zoekende. Dest bediende Lionel Messi, die zijn inzet er net niet in zag gaan. Hij raakte de paal. Vlak voor rust had Antoine Griezmann dé kans op een treffer, maar hij miste jammerlijk.

Getafe deed precies weer waar het goed in is: het spel vertragen en proberen met dode spelmomenten toe te slaan, al lukte dat laatste niet direct.

Frenkie de Jong

Meteen na rust wel problemen voor Barcelona. Een overtreding van Frenkie de Jong op Djene leverde een penalty op voor Getafe. Een koud kunstje voor Jaime Mata: 1-0 meteen na de theepauze.

Koeman had Philippe Coutinho en Ansu Fati rust gegeven, maar was genoodzaakt om ze te brengen voor Ousmane Dembele en Pedri. Een moeizame pot voor de equipe van Koeman, want veel kansen leverde het offensief niet op. De 2-0 van Getafe hing eerder in de lucht. Cucho Hernandez raakte nog de lat bij een schot na een counter.

Vlak voor tijd kreeg deze zelfde Cucho een unieke kans, maar alleen op Neto schoot hij hoog over. In blessuretijd had Messi de 1-1 op de schoen, maar hij kreeg hem niet tussen de palen. In de 96e minuut dwarrelde de bal nog op de lat van het Getafe-doel, maar de gelijkmaker viel niet meer.

Barcelona mist door de nederlaag de kans om in te lopen op de concurrentie. Zowel Real Madrid als Sevilla verloren op zaterdag.