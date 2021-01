Trainer Ten Hag: Ajax heeft slechtste schema van Eredivisie

„Tegen PSV kwamen we vorige week terug van een achterstand van 2-0. Tegen FC Twente verspelen we donderdag in de slotfase een voorsprong. Maar we slepen die wedstrijd wel uit het vuur. En nu hadden we het na rust ook lastig om de fysieke strijd aan te gaan. Maar we winnen wel.”

Ten Hag hoefde niet lang na te denken over de vraag waarom Ajax na rust tegen Feyenoord in de problemen kwam. „Wij hebben het allerslechtste schema van de hele Eredivisie”, zei hij. „FC Twente en Feyenoord begonnen tegen ons met een dag meer rust. Dat zag ik in de tweede helft.”

Ryan Gravenberch haakte in de rust af met rugklachten. „En ik moest Mazraoui, Antony en Haller ook wisselen”, zei de trainer van Ajax. „Dat is geen probleem als ik Kudus en Neres kan brengen, maar dat kan nog niet. Dat was jammer, want Feyenoord gaf achterin steeds meer ruimte weg. Daar konden we nu niet van profiteren.”