Analyse: Reputatie Jumbo-Visma ernstig beschadigd

Vooropgesteld moet worden dat het verboden middel waar Michel Hessmann positief op testte, geen reden mag zijn om iedere renner van Jumbo-Visma in het verdachtenbankje te plaatsen. De 22-jarige Duitser werd door de Nederlandse miljoenenploeg per direct op non-actief gesteld. ,,We wachten de resultaten van verder onderzoek af. Michel is tot nader order geschorst door de ploeg”, luidt het in een statement. Het hoe en waarom moet dus nog aan het licht komen, maar het is duidelijk dat de exceptionele prestaties van Jumbo-Visma nog meer onder een vergrootglas komen te liggen.

Richard Plugge en Jonas Vingegaard na het binnenhalen van de tweede Tour-winst op rij. Ⓒ ANP/HH